Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'le ilgili o gerçek ortaya çıktı! Sette bakın nasıl besleniyor
Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara dönen Burak Özçivit, uzun saatler geçirdiği dizi setinde beslenme düzenini eşi Fahriye Evcen sayesinde rayına oturttu.
Özçivit, setteki yemeklere dokunmuyor ve eşi Fahriye Evcen’in gönderdiği yemekleri yiyor. Oğlu Karan’ı dünyaya getirdikten sonra mutfakta daha çok vakit geçirmeye başlayan Evcen, eşi için sebze ağırlıklı sağlıklı yemekler hazırlayıp yardımcısıyla sete gönderiyor.
Evcen'in bu hareketi ise 'Burak Özçivit'e iyi bakıyor' şeklinde yorumlandı.