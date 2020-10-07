Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yeni imajı olay oldu!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yeni imajı büyük beğeni kazandı. Burak Özçivit Kuruluş Osman 2. sezonunda yeni imajıyla izleyicilerinin karşısına çıkacak. Kuruluş Osman'ın yeni sezonu bu akşam yine kendi saatinde, saat 20.00'da izleyici karşısına çıkacak.

Burak Özçivit Kuruluş Osman dizisinin ikinci sezonunda yeni imajı ile boy gösterecek. Burak Özçivit'in yeni imajına ilk yorum oyuncu eşi Fahriye Evcen'den gelmişti.

Evcen, berber koltuğundan fotoğraf atan eşinin paylaşımına, 'kral tacı' emojisi bırakıp, "Her zaman çok iyiydi, ama böyle bir başka" yorumunu yaptı.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır.

Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır.