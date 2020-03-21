Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve rol arkadaşlarından mesaj var!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını 11 binden fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Türkiye'ye de bulaşan virüs 9 kişinin canına mal oldu. Salgın nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarına, her akşam 21.00'de balkon ve camlara çıkan vatandaşlar alkışlarıyla destek vermeye başladı. Bu desteğe Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları da sessiz kalamadı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİLER

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın oyuncuları, bir video paylaşarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Dizide Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit, "Koronavirüsle mücadelede bizler için gece gündüz demeden sabır ve fedakarlıkla çalışan başta Sağlık Bakanımıza ve bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Sizi canı gönülden alkışlıyoruz" dedi. Videoda Burak Özçivit'le birlikte Yiğit Uçan, Alma Terzic, Emre Basalak ve Latif Koru da sağlık personeline teşekkür etti.