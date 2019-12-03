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  3. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den aylar sonra bir ilk! Aşka geldiler

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den aylar sonra bir ilk! Aşka geldiler

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den aylar sonra bir ilk! Aşka geldiler

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile oyuncu eşi Fahriye Evcen, geçen nisan ayında ilk oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı. Doğumun ardından fazla kilolarıyla günlerce konuşulan Evcen, aylar sonra ilk kez eşiyle paylaşım yaptı.

Haziran 2017'de dünyaevine giren oyuncu çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, her hareketleriyle magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Son olarak Karan'ı geçen nisanda dünyaya getiren Evcen, Instagram hesabından eşiyle bir paylaşımda bulundu. Aylardır Burak Özçivit'le paylaşım yapmayan oyuncu, bir anda dikkatleri üzerine çekti.

BEĞENİ YAĞDI

Fahriye Evcen'in paylaşımına 1 dakika içinde binlerce beğeni geldi. Evcen'in kalp emojili paylaşımı kısa sürede pek çok da yorum aldı.

Aynı anlarda aynı fotoğrafı Burak Özçivit de paylaştı. Özçivit de paylaşımına kalp emojisi koydu ve o kareye binlerce beğeni geldi.


Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten aylar sonra bir ilk!
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