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  3. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit para değil huzur istiyor!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit para değil huzur istiyor!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit para değil huzur istiyor!

Kuruluş Osman dizisinde başrol oynayan Burak Özçivit, bulduğu her fırsatta doğa gezintisi yapıyor.

Geçtiğimiz haftalarda 8 aylık oğlu Karan'a gelen 1 milyon liralık reklam teklifini reddeden oyuncu çekimlerden arta kalan tüm zamanını eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la gezerek değerlendiriyor. Dün de sosyal medyada kayalık içerisinde çekilen bir fotoğraf karesini paylaşan Özçivit'i görenler, 'Para değil, huzur istiyor. Eşi ve oğluyla mutluluğu daim olsun' şeklinde yorumlar yazdı.


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