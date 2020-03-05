Kuruluş Osman'ın yıldızı Aslıhan Karalar'dan imaj değişikliği

Karalar, saçlarını omuz hizasında kestirdi ve saçlarının rengini değişirdi. Yakında 'Adanış Kutsal Kavga' filmiyle izleyici ile buluşmaya hazırlanan ünlü oyuncunun bu değişikliği, "Yeni projeler mi var?" sorusunu akıllara getirdi.

ASLIHAN KARALAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde dünyaya geldi. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okuyan ve ortaokulda Fransızca öğrenen Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme okuyor. Küçük yaşlardan bu yana piyona ve bale eğitimi aldı. Instagram adresinin aktif olarak kullanan Aslıhan Karalar'ın 19 bine yakın takipçisi bulunuyor. Aslıhan Karalar, Instagram adresinden sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Aslıhan Karalar aynı zamanda 2017 Best Model of Turkey birinci oldu.

KURULUŞ OSMAN'IN BURÇİN HATUN'U KİMDİR?

Aslıhan Karalar Osman Bey'in eşi Burçin Hatun'u canlandırıyor.