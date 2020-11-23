Kuruluş Osman'ın yeni oyuncusu dünya şampiyonu Zabit Samedov oldu. Kick boks dünyasının en popüler isimlerinden biri olan, dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu unvanlarına sahip, katıldığı birçok turnuva ve şampiyonada Türk dünyasının göğsünü kabartan Zabit Samedov, reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisiyle birlikte oyunculuğa adım attı.

Zabit Samedov’un Kuruluş Osman kadrosunda yer alması özellikle Türk dünyasında büyük heyecan yaratırken, ünlü kick boksçunun kadroya katıldığını dizinin yapımcısı, senaryo yazarı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesaplarından duyurdu.

İşte o açıklama:

“Tüm dünyada başarılarıyla göğsümüzü kabartan Azerbaycanlı kick boks ustası Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine katıldı. Can Azerbaycan’a selam olsun. Ordularımız Muzaffer olsun.”

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman'ın yeni bölümü heyecanla bekleniyor.