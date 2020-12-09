Kuruluş Osman'ın Tarhun hatunu Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, kaç yaşında? Targun hatun tarihte kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, Targun Hatun karakteriyle dikkat çeken isimler arasında. Peçenek Beyi'n kızı Targun Hatun'un tarihte kim olduğu, ve oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat'ın hayat hikayesi ile ilgili ayrınıtları bu haberimizde yer verdik. İşte Targun Hatun ismiyle bilinen Zeynep Tuğçe Bayat'ın biyografisi

Targun Hatun ismiyle dizide yer alan Zeynep Tuğçe Bayat, pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde yer alan Zeynep Tuğçe Bayat, Peçenek Beyi'nin kızı Targun Hatun karakterine hayat veriyor. Tarih kitaplarında Targun Hatun ile ilgili bir bilgi yer almıyor.



Peçenekler veya Beçenekler, Göktürk Devleti'nin yıkılmasıyla birlikte ana yurtları olan Batı Sibirya'dan ayrılarak geldikleri Yayık Nehri ve İdil Nehri arasındaki bölgeyi merkez edip oradan da Kafkaslar'ın kuzeyi, Karadeniz, Doğu Avrupa ve Balkanlar'a akınlar düzenleyen göçebe Türk halkıdır.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT HAKKINDA

Zeynep Tuğçe Bayat, 8 Şubat 1990 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Üniversitede yıllarında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı. Çeşitli dizilerde ve reklam filmlerinde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, İlk kez 2009'da yayınlanmaya başlayan "Arka Sıradakiler" isimli dizi ile kamera önüne geçti.

Daha sonra ise "Gönülçelen" isimli dizide "Nevra" karakterini canlandırdı. Çilek Kokusu ve Afilli Aşk isimli gençlik dizilerinin kadrosunda yer alan Zeynep Tuğçe Bayat, kendisi gibi oyuncu olan Cansel Elçin ile evli.