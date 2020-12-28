Kuruluş Osman'ın Gündüz Bey'i Emre Basalak: Birinci sezonun final sahnelerini unutamıyorum

Başrollerinde Burak Özçivit'in rol aldığı ikinci sezonu ile yoluna devam eden Kuruluş Osman'ın Gündüz Bey’i Emre Basalak geçtiğimiz gün bir Youtube kanalına konuk olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Emre Basalak, 'İçinde bulunduğun atmosferi sindirerek oynamak büyük bir avantajdır bir oyuncu için. Burada onu bariz hissediyoruz. İnanılmaz bir plato, kalesinden Söğüt'üne, çadırlarından en ufak detayına kadar. Çok defa setim bittikten sonra ya da erken gelmişsem atıma binip obada ya da kalede geziyorum, bazen yürüyüş yapıyorum. Müthiş keyif veriyor, inanılmaz hissettiriyor. Türkiye'de böyle bir endüstrinin varlığı gurur verici. Umuyorum örnek olur. Hayranlık uyandırıcı' dedi.

Kariyerinde Kuruluş Osman'ın yerinden bahseden Basalak, 'İkinci sezonun birinci bölümünden bazı kareler var. Türkiye'de daha önce denenmemiş bir savaş sahnesi çektik. Bu savaşın içinde var olmak, bir oyuncu olarak çok onur verici. Herhalde geriye dönüp baktığımda kariyerimin en özel kareleri olarak kalacak onlar. Bulunduğun topraklardaki varoluş hikayesini anlatıyorsun, müthiş bir kuruluş hikayesi anlatıyorsun, manevi olarak çok besleyici. Kariyer olarak harika anılar biriktiriyorsun. Böyle bir projenin içinde var olduğum için kendimi şanslı hissediyorum' dedi.

Hayat verdiği Gündüz Bey'den de bahsetmeyi ihmal etmeyen Basalak, 'Ben şanslı bir oyuncuyum. Tiyatroda da birçok yaşamış karakteri oynama şansına eriştim. Zordur ama bir o kadar da keyiflidir çünkü size birçok veri sağlar tarih. Ben Gündüz'ü çok seviyorum. Onu oluşturmaya çalışırken müthiş heyecanlandım. Ertuğrul Gazi'nin büyük oğlu, aile, töre kavramları o kadar önemli ki Gündüz için. Serin yürekli, koca yürekli bir adam. Keşke onun gibi olabilsem. Gündüz'ü sevdikçe role daha çok bağlandım, bağlandıkça daha çok sevdim. Gündüz beni manevi olarak role hazırladı. Gündüz çok güzel bir adam, iki kardeşini de asla ayırmıyor. Osman'a duygusal yakınlığı var en küçük kardeş olmasından kaynaklı belki. Ailesine karşı kurduğu tüm dengeler eşitlikçi kimseyi ayırmıyor ve kayırmıyor' ifadelerini kullandı.

Basalak, etkilendiği sahnelerden söz ederek 'En unutamadığım sahnelerden biri birinci sezonun sonundaki Nurettin Sönmez'le karşılıklı oynadığımız, Gündüz'ün, Osman'ın öleceğini düşündüğü sahnedir. Bir de hemen o sahnenin devamında ahaliye kardeşinin öldüğünü ima ettiği sahne Gündüz için çok zor bir sahneydi. Kafesli çadırda Osman ve Gündüz'ün kafa kafaya geldikleri ve çatıştıkları sahne de unutamadıklarım arasında.' dedi.