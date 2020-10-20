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  • Kuruluş Osman'da hasret sona eriyor! Osman Bey babası Ertuğrul Bey'e nihayet kavuşuyor
20 Ekim 2020 Salı 13:19 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman'da hasret sona eriyor! Osman Bey babası Ertuğrul Bey'e nihayet kavuşuyor

Kuruluş Osman'da hasret sona eriyor! Osman Bey babası Ertuğrul Bey'e nihayet kavuşuyor

Yeni sezona reytinglerin zirvesinde başlayan Kuruluş Osman'da heyecan dolu sahneler yaşanmaya devam ediyor. Kuruluş Osman'da haftalardır süren hasret sona eriyor. Osman Bey babası Ertuğrul Bey'e nihayet kavuşuyor.

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da hasret sona eriyor. Osman Bey babası Ertuğrul Bey'e nihayet kavuşuyor. Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun’un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey’le karşı karşıya gelecek.

‘Uçan ateş’in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar’ı Osman Bey’in üzerine çekecek planını uygulamaya koyar.

Osman Bey ve Ertuğrul Bey buluşmasında neler yaşanacak? Savcı Bey’in gelişi beylik mücadelesine nasıl etki edecek? Söğüt’teki veba salgını uç bölgesini nasıl etkileyecek? Nikola ve Flatyos’un planı ne? Yavlak Arslan’ın planı işleyecek mi? Geyhatu’nun uç bölgesine gelişi, dengeleri nasıl değiştirecek?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

<p>Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a><br></p>

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