Kuruluş Osman'da hasret sona erdi! İşte geceye damga vuran sahne...
Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Burak Özçivit'in başrollerini üstlendiği dizide Osman Bey'e yardım edecek Kayı Ulusu'nun kimliği belli oldu. Osman Bey ile Sungur Tekin'in tanışması izleyicileri heyecanlandırdı. İkilinin diyaloğu ise geceye damgasını vurdu. İşte o sahne...
Kuruluş Osman yayınlanan son bölümüyle izleyenlerini heyecanlandırdı! Çarşamba akşamları yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman dizisi yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı.
Osman Bey’in yardım edip Bizans askerlerinin elinde kurtardığı gizemli ismin kimliği belli oldu. Süleyman Şah oğlu Sungur Tekin’in Osman Bey ile tanışması izleyicileri ekran başına kilitledi. İkilinin arasında geçen diyalog geceye damgasını vurdu.