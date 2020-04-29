Kuruluş Osman'da hasret sona erdi! İşte geceye damga vuran sahne...

Kuruluş Osman yayınlanan son bölümüyle izleyenlerini heyecanlandırdı! Çarşamba akşamları yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman dizisi yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı.



Osman Bey’in yardım edip Bizans askerlerinin elinde kurtardığı gizemli ismin kimliği belli oldu. Süleyman Şah oğlu Sungur Tekin’in Osman Bey ile tanışması izleyicileri ekran başına kilitledi. İkilinin arasında geçen diyalog geceye damgasını vurdu.