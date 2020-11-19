Kuruluş Osman'da flaş ayrılık! Kuruluş Osman'ın Nikola'sı Erkan Avcı diziye veda ediyor

Çeto ve Zafer’den sonra Kuruluş Osman’da Nikola karakterini canlandıran usta oyuncu, daha önceki iki dizisinde 1’er sezon hikayede kalmıştı. Ancak Kuruluş Osman’da anlaşılan ömrü o kadar uzun olmayacak. atv ekranında yayınlanan dizinin 35. bölümünden ilk fragman geldi.

Türk filmlerinin klasiği Kara Murat gibi Nikola’nın inine giren Osman Bey, onca korumanın arasında fırsatını bulup Nikola’yı boğazından bıçaklayıp yere seriyor… Nikola yere seriliyor ve bir ayrılık havası daha diziye çöküyor…

Erkan Avcı’nın canlandırdığı Nikola karakterinin hem karnından hem de boğazından bıçaklandıktan sonra yaşaması bir mucize olur. Ama fragmanda görünen Nikola ölüyor ve Erkan Avcı için de bir dizi daha bitiyor…

25 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizisinin 35. bölümünde kadınlar arasındaki savaş da iyice kızışacak. Zeynep Tuğçe Bayat’ın canlandırdığı peçenek kızının da gelişi, obayı bir hayli hareketlendiriyor.