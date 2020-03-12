Kuruluş Osman'a 'Şehitler Tepesi' sahnesi damgasını vurdu! İşte o sahne…

Atv’nin başarılı dizisi Kuruluş Osman 11 Mart Çarşamba akşamı yayınlanan heyecan dolu bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin 14. bölümünde Moğol Balgay’ın karşısına çıkan Osman Bey beklemediği bir tuzağın içerisine düşer. Etrafı Balgay’ın nökerleri tarafından sarılan Osman Bey Balgay’ın kılıcıyla karşı karşıya gelir.



Dizide Samsa’nın diyaloğu ise geceye damgasını vurdu. Samsa’nın karşısına çıkıp şehit olmak istediğini söyleyen Çetin’e : “Şehitler tepesi doludur Çetinim. Boşta kalmaz evelallah” cevabını veren Samsa mazlumların yanında, zalimlerin ve vatanı bölmeye çalışanların karşısında durulacağı mesajını verdi. İşte o sahne…