Kuruluş Osman yeni sezonda ezber bozacak!

Kuruluş Osman yeni sezonda ezber bozmaya geliyor. Tanıtımları ve kadroya kattığı iddialı isimlerle büyük ses getiren ‘Kuruluş Osman’ın yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Mehmet Bozdağ, “Yeni bir konsept kuruldu. Bu konsept doğrultusunda dekorlarda yenilenmeye gidildi. Ciddi oyuncu transferleri yaptık. Yeni bir hikaye ve yeni karakterlerle geliyoruz” şeklinde açıklamalar yaptı.

‘ÇOK FARKLI BİR OSMAN GELİYOR’…

Kuruluş Osman izleyicilerini ikinci sezonda büyük sürprizlerin beklediğini dile getiren Bozdağ, “Her karakterin kendine özel bir hikayesi var. İnşallah bu sezon çok farklı bir Osman geliyor. Yeni sezonda gümbür gümbür geliyoruz, bambaşka bir Osman izleyecek seyirci. Her şeyde büyük değişiklikler yaptık, imajda, tasarımda. Seyircimiz şaşıracak” dedi.

Kayı Obası’nda dengelerin değişeceğini belirten Mehmet Bozdağ “İlk sezon Osman’ın toyluğunu işlemiştik. Bu sezon Ertuğrul tekrar sahalara dönüyor. İhtiyar kurt geri dönüyor. Babanın gelmesiyle obada birçok denge değişiyor” sözleriyle sezon açılışı öncesi beklentileri zirveye taşıdı.

‘Kuruluş Osman’ kadrosuna katılması çok konuşulan Cüneyt Arkın’la ilgili de konuşan Mehmet Bozdağ, “O hayallerimizin kahramanı. Müthiş bir adam. Cüneyt ağabeyden ister istemez etkileniyorsunuz. Onun setlere dönmesi, aramıza katılması hepimizi heyecanlandırdı. Setteki aşkı artırdı. Motivasyon sağladı. Diğer yeni oyuncularımız da çok başarılı isimler, çok güçlü isimler geldi” dedi.

Osman Bey rolündeki başrol oyuncusu Burak Özçivit’in rolüyle özdeşleştiğini belirten Mehmet Bozdağ, “Burak o ruhu yaşıyor, herkese de hissettiriyor. Bu benim için çok önemli. O ruhu yaşaması bana yazdırttırıyor” sözleriyle Özçivit’in diziye katkısını vurguladı.

Kuruluş Osman'ın heyecanla beklenen yeni sezonu 7 Ekim Çarşamba akşamı ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak.



