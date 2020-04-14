Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta var mı? Kuruluş Osman yeni bölümü 15 Nisan'da yayınlanacak mı?

Kuruluş Osman bu hafta var mı? sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Atv ekranlarında yayınlanan, başrollerini yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman dizisi çarşamba akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Dizinin corona virüs nedeniyle bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı da araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı...



KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM BU HAFTA VAR MI?

Atv’nin 15 Nisan Çarşamba günü yayın akışında Kuruluş Osman yeni bölümü yer almıyor. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz netleşmedi. Konuyla ilgili güncel gelişmeler haberimiz içerisine eklenecektir.

15 NİSAN ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

15 Nisan Çarşamba akşamı Atv’de saat 19.00’da Atv Ana Haber, saat 20.00’de Oflu Hoca’nın Şifresi 2, saat 22.10’da ise Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi İstanbul’da çekiliyor. İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde çekimleri gerçekleştirilen Kuruluş Osman dizisinin setinde 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dönemin yapılarını ve yerleşim alanlarını başarılı bir şekilde hissettiren dizide atlar için ayrılan özel bir arazi bulunuyor. Ayrıca atlar doğal ortamlarına uygun olarak bakıcılar eşliğinde eğitiliyor ve yetiştiriliyor.

Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler, klişeler ve hanlar yer alıyor. Avrupa'nın en büyük platolarından kabul edilen yerde şuan 60 ayrı marangoz görev yapıyor. Ayrıca, yaklaşık 1500 kişinin görev aldığı dizi setinde bir de yapay göl yer alacak.