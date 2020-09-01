Kuruluş Osman dizisine bomba transfer! Seçkin Özdemir de kadroya dahil oldu

Seyirciden büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından ikinci sezon çekimlerine devam ediyor. Yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren “Kuruluş Osman” güçlü isimleri kadrosuna katıyor. Dizinin yeni sezonunda Cüneyt Arkın katılmasının ardından Erkan Avcı ve Kanbolat Görkem Arslan’ın da rol alacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

KURULUŞ OSMAN KADROSUNU HANGİ ÜNLÜ OYUNCU KATILDI?



Bozdağ Film'den yapılan yeni açıklamaya göre başarılı bir oyuncu daha Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı. Bozdağ Film'den yapılan açıklamada Seçkin Özdemir'in transferi şu ifadelerle duyuruldu: "Kuruluş Osman güçlü isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Yeni sezona yeni isimlerle hazırlanan Kuruluş Osman kadrosuna Seçkin Özdemir dahil oldu. Kendisine ve sevenlerine Bozdağ Film Ailesi olarak hoş geldiniz diyoruz."