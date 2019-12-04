Kuruluş Osman dizisinde beklenmedik gelişme! 3. bölümde dengeler nasıl değişecek?

Burak Özçivit'in başrol oynadığı Kuruluş Osman'da, Can yoldaşı Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için için gizlice kaleye giren Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesişmişti. Her şeye rağmen kale askerlerinin içine sızan Osman, kaleye giren Bamsı Bey'e çarparak eline bir pusula tutuşturmuştu. Osman, zindana atılmasına rağmen kurtulmuş ve Sofia'nın peşine taktığı avcı namlı Teokles'i esir almıştı.

NELER ANLATACAK?

Osman'ın önü Edebali'ye bağlı Akça Derviş, Pehlivan ve Zülfikar Derviş tarafından kesilmişti. Bu üçlünün ardından çıkan Bala Hatun, Osman'ı, Edebali'ye götürmüştü. Acaba Edebalı, Osman'a neler anlatacak?