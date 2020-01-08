Kuruluş Osman 7. Bölüm fragmanı yayında mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, bugün var mı?
Kuruluş Osman 7. Bölüm fragmanı izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? ATV’nin sevilen dizisi her hafta Çarşamba akşamları ekrana geliyor. Dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmaması akıllarda soru işaret bıraktı. Heyecanla beklenilen yeni bölümün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu haline geldi. İşte 8 Ocak ATV yayın akışı ve dizi ile ilgili merak edilenler.
Kuruluş Osman izleyicileri yeni bölümün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak etmeye başladılar. Kuruluş Osman 7.yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? Sevilen dizinin son bölümünde Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etti. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlandı. Şimdi gözler yeni bölüme çevrildi.
KURULUŞ OSMAN 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BUGÜN VAR MI?
Kuruluş Osman dizisini yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölüm tarihi henüz açıklanmadı.
8 OCAK ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Atv gün ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 Atv ana haber
20:00 Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden
22:00 Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi