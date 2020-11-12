Kurtlar Vadisi'nin Safiye'yi Gaye Gürsel Arka Sokaklar kadrosunda!

İşler Güçler isimli dizide Feride karakteri ile kendini sevindiren oyuncu Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Safiye karakteri ile de büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Ünlü oyuncu son olarak 2019 yılında TRT1 ekranında Tek Yürek isimli dizide Defne olarak ekrana gelmişti.

Uzun süredir dizilerde pek de görünmeyen Gaye Gürsel, artık Arka Sokaklar dizisinin ekibine dahil oldu. 15. sezonuyla yoluna devam eden Arka Sokaklar dizisine Gaye Gürsel’in katıldığı duyuruldu.

Dizide Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan ile birlikte poz veren Gaye Gürsel, yolları bir şekilde Hüsnü Baş komiser ile kesişen Esra karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.