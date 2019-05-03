Kurtlar Vadisi Pusu oyuncusu Behzat Ç. ekibine katıldı

Altı yıl aradan sonra İnter Medya'nın yapımcılığında hayata geçirilecek olan proje, 40'ar dakikalık 9 bölümden oluşacak. Senaryosunu Mehmet Ercan Erdem'in kaleme aldığı diziyi yine Serdar Akar yönetecek.

Serdar Akar ile eski ortağı usta yönetmen Tarkan Karlıdağ uzun süre sonra tekrar 'Behzat Ç.' için bir araya geldi. Yeni bölümlerde başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'na eski ekip arkadaşları İnanç Konukçu, Ege Aydan ve Nejat İşler de eşlik edecek.





Yeni kadroya ayrıca 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinin sevilen karakterlerinden 'Yasin Komutan'a hayat veren Ertuğrul Şakar da katıldı. Usta tiyatrocu Şakar, 'Behzat Ç.'de Behzat'ın arkadaşı 'Serhat Müdür' rolüyle seyirci karşısına çıkacak. (Medyatava)