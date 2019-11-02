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  3. Kurşun'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın son paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!

Kurşun'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın son paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!

Kurşun'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın son paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, 5 sezon boyunca başrol oynadığı Diriliş Ertuğrul dizisinin final yapmasının ardından imaj değiştirmişti. Düzyatan'ın yeni imajıyla paylaştığı son fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü.

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz aylarda 'Kurşun' adlı yeni dizisi için imaj değiştirdi. Uzun saçları ve sakallarından vazgeçen Düzyatan'ın yeni imajına sevenleri ise bir türlü alışamadı. Bugün Instagram hesabından yeni haliyle yeni bir fotoğraf paylaşan oyuncuya hayranlarından yine bir çok yorum geldi.

İKİYE BÖLÜNDÜLER

Engin Altan Düzyatan'ın bazı takipçileri, "Eski sakallı halini hatırlıyorum da, bu çok kötü olmuş" ve "Diriliş'teki sakallı halin daha güzeldi gerçekten" şeklinde yorumlar yaptı.

Öte yandan oyuncuya destek de geldi. Düzyatan'ın yeni haline yavaş yavaş alışan bazı hayranları da, "Nereden bakarsan bak adam karizma" ifadelerini kullandı.

İŞTE OYUNCUNUN SON PAYLAŞIMI:

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