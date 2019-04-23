Ahmet Kural'dan 'intikam' açıklaması

Neslihan KESKİN

Sıla ve Ahmet Kural arasındaki dava, Kural’ın 16 ay 20 gün hapis cezası almasıyla sonuçlandı. Kararın heyet tarafından ertelenmesinin ardından taraflar açıklamada bulundu. Sıla "Mutluyum" derken, Kural ise açıklamasında "Sıla kadınlara ve erkeklere fiziki şiddet uygulamayı sever" sözlerini kullandı. Uyuşturucu kullandığı yönündeki iddiaları mahkemede kabul etmeyen Kural, “İkimizden de uyuşturucu testi yapılmasını istiyorum. Kimseyi darp etmedim, hakaret etmedim. Masumum, beraatımı istiyorum. Bu burada bitmedi. Bunun bir üst mahkemesi daha var.” dedi. Duruşma çıkışı mahkemenin kararını değerlendiren Sıla ise “Türk adaletine teşekkür ediyorum. Bu pozisyona düşmüş ve düşebilecek tüm kadınlar için güven verici" açıklamasını yaptı.

BU BİR İNTİKAM DAVASI

Kural'ın avukatı oyuncunun '5 yıl hapis yatacak' iddialarının gerçek olmadığını söyledi ve görgü tanıklarının mahkemede dinlenmediğini anlattı. Ardından Kural, şunları kaydetti: "İlk sözü evden çıkarken 'Seni bitireceğim' diyen birinin projesine kurban oluyorum. Sıla algı yapıyor. Bu bir intikam davasıdır."

İFTİRAYA UĞRADIM

Dava süresi boyunca türlü iftiralara maruz kaldığını anlatan Sıla "Çok zor ve travmatik bir dönemdi benim için. Bunların karşısında ne kadar kuvvetli de olsanız çok kolay bir şey değil aslında sağlam kalmak. Bugün adalet beni yüreklendirdi" dedi.