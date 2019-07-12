Kubilay Aka'dan Miray Daner'e çıtayı yükselten iltifat!
Kubilay Aka ve Miray Daner Vatanım Sensin dizisinin setinde tanıştıktan sonra sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğrafla ilk defa aşklarını ilan etmişlerdi. İlişkilerine doludizgin devam eden Miray Daner ile Kubilay Aka Instagram hesaplarından sık sık birbirlerine aşklarını ilan ediyorlar. Kubilay Aka ve Miray Daner sosyal medyada karşılıklı mesajlaşmaları ile gündemden düşmüyor. Kubilay Aka, Miray Daner'in en son paylaşımına yaptığı yorumla bu sefer çitayı iyice yükseltti.
Daha önce "Bu kaçıncı seviye?" gibi yorumlar yaptıran çift bu sefer de gündeme Kubilay Aka'nın iltifatıyla geldi. Genç çiftin paylaşımları takipçiler tarafından bir çok yorum ve beğeni alıyor. İşte ilgi ile takip edilen çiftin son paylaşımı ve Kubilay Aka'nın iltifatı.
İki genç ve ünlü isim, örnek bir çift olarak beğeni toplamakta.
Miray Daner, dün instagram hesabından gülümseyen bir pozunu paylaştı. Güneşin battığı saatlerde çekilen paylaşıma Kubilay Aka’nın mesajı herkesi mest etti.
Aka, “Benim güneşim de bu saatte doğuyor” diye yazdı ve kalp emojisi ile de sevgisini ifade etti.
Bir takipçisi, “Çıtayı nerelere çıkardın be Kubilay” diye yorumda bulundu.
Bir başka hayran ise “Çıtayı arşa çıkarmış eniştemiz” mesajı paylaştı.