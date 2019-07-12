Kubilay Aka'dan Miray Daner'e çıtayı yükselten iltifat!

Daha önce "Bu kaçıncı seviye?" gibi yorumlar yaptıran çift bu sefer de gündeme Kubilay Aka'nın iltifatıyla geldi. Genç çiftin paylaşımları takipçiler tarafından bir çok yorum ve beğeni alıyor. İşte ilgi ile takip edilen çiftin son paylaşımı ve Kubilay Aka'nın iltifatı.

İki genç ve ünlü isim, örnek bir çift olarak beğeni toplamakta.

Miray Daner, dün instagram hesabından gülümseyen bir pozunu paylaştı. Güneşin battığı saatlerde çekilen paylaşıma Kubilay Aka’nın mesajı herkesi mest etti.

Aka, “Benim güneşim de bu saatte doğuyor” diye yazdı ve kalp emojisi ile de sevgisini ifade etti.

Bir takipçisi, “Çıtayı nerelere çıkardın be Kubilay” diye yorumda bulundu.

Bir başka hayran ise “Çıtayı arşa çıkarmış eniştemiz” mesajı paylaştı.