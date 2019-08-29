Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8273
  • 6,4558
  • 286.996
  • 95908.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Kubilay Aka'dan ayrılan Miray Daner ortaya çıktı!

Kubilay Aka'dan ayrılan Miray Daner ortaya çıktı!

Kubilay Aka'dan ayrılan Miray Daner ortaya çıktı!

Kubilay Aka'dan ayrıldıktan sonra ortalarda görünmeyen, sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşım yapmayan Miray Daner, önceki gün Bağdat Caddesi'ndeydi.

Güzel oyuncu, bir hayranının fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Miray Daner'in oldukça mutlu ve keyifli görünmesi dikkat çekti. 

BARIŞTILAR MI?

Oyuncu Miray Daner ile Kubilay Aka, 2,5 yıl devam eden ilişkilerini geçtiğimiz gün noktalamıştı.
Çiftin ayrılık nedeni olarak ise oyuncu Hilal Altınbilek gösterilmişti. Günler sonrası Daner ile Aka’nın barıştığı iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları, genç çifti önce veterinere girerken ardından da Kocaeli’nde gördüklerini yazdı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Saray düğünü gibi kına
Mahmut Tuncer isyan etti! 'Öldü' söylentisine sert tepki
Kenan Doğulu sürprizi!
'İnşallah telli duvaklı gelin olurum'
'Sen gülünce her şey güzel...'
<p>Oklohoma’da yayın yapan Koco TV’de canlı olarak yayınlanan haber programında, Alex Hausden isimli

Canlı Yayında Tepki Çeken Benzetme! Ağlayarak Özür Diledi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

PKK'ya yönelik Kıran-2 Operasyonu

İstanbul'u hiç böyle görmediniz