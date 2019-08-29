Kubilay Aka'dan ayrılan Miray Daner ortaya çıktı!
Kubilay Aka'dan ayrıldıktan sonra ortalarda görünmeyen, sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşım yapmayan Miray Daner, önceki gün Bağdat Caddesi'ndeydi.
Güzel oyuncu, bir hayranının fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Miray Daner'in oldukça mutlu ve keyifli görünmesi dikkat çekti.
BARIŞTILAR MI?
Oyuncu Miray Daner ile Kubilay Aka, 2,5 yıl devam eden ilişkilerini geçtiğimiz gün noktalamıştı.
Çiftin ayrılık nedeni olarak ise oyuncu Hilal Altınbilek gösterilmişti. Günler sonrası Daner ile Aka’nın barıştığı iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları, genç çifti önce veterinere girerken ardından da Kocaeli’nde gördüklerini yazdı.