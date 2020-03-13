Kubilay Aka ve Miray Daner barıştı! Ayrılığa yine dayanamayan çift gecelerde böyle yakalandı

Oyuncu çift Kubilay Aka ile Miray Daner, 2.5 yıllık ilişkilerini Ağustos 2019'da bitirmiş, çiftin ayrılık nedeni olarak oyuncu Hilal Altınbilek gösterilmişti. Kubilay Aka ihanet söylentilerini "Hilal ile menajerimiz aynı, iddialar doğru değil" diyerek yalanlamıştı.

İHANET İDDİALARI OLAY OLMUŞTU

Bu olaydan sonra tekrar barıştığı öne sürülen çiftten Aka, sevgilisi Miray Daner'e bu kez de ihanet ettiği iddialarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Aka'nın, bir kadınla yaptığı sosyal medya yazışmaları ifşa olmuştu. Konuyla ilgili olarak oyuncu, "Bazen insanlara güvenirsiniz böyle olaylar başınıza gelir Bu tarz olaylarla basına yansımaktan nefret ederim. Ben sapık da değilim, çok düşkünlüğü olan biri de değilim. Hayatımızı birileri giriyor çıkıyor sonuçta. Kötü bir tecrübe tabii ki, bunun da yanlış ve doğru tarafında kalmayı düşünüyorum. Artık hukuki bir süreç, çok da konuşmaya gerek yok." demişti.

YİNE BARIŞTILAR!

Yaşanan tüm gelişmelerden sonra tamamen yollarını ayırdıkları düşünülen çiftten flaş bir haber geldi. Eski rol arkadaşı Boran Kuzum'la yeni bir aşka yelken açtığı bile konuşulan Miray Daner'in, Kubilay Aka ile tekrar barıştığı ortaya çıktı.

Tonyavlar isimli bir sosyal medya hesabının yayınladığı görüntülere göre; çiftin dün gece bir mekanda beraber oldukları görüldü. İşte o görüntüler...