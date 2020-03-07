Kubilay Aka, Miray Daner-Boran Kuzum aşkı hakkında ilk kez konuştu: Herkes mutlu olsun!

Çukur dizisinin ünlü oyuncusu Kubilay Aka, aşk sorularına yanıt verdi. Aka, kalbinin boş olduğunu söyledi.

'HERKES MUTLU OLSUN'

Habertürk'ün haberine göre ünlü oyuncu, eski sevgilisi Miray Daner ile Boran Kuzum'un aşk yaşaması hakkında ise, "Herkes mutlu olsun, benim kalbim şuan boş" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kubilay Aka ile Miray Daner, 2.5 yıllık ilişkilerini Ağustos 2019'da bitirmiş, çiftin ayrılık nedeni olarak oyuncu Hilal Altınbilek gösterilmişti. Kubilay Aka ihanet söylentilerini "Hilal ile menajerimiz aynı, iddialar doğru değil" diyerek yalanlamıştı. Daha sonra aşkına ikinci kez şans veren Daner, bir kez daha Aka'nın ihanetine uğramıştı. Aka'nın sosyal medyadan bir genç kadına DM'den attığı mesajlar ifşa olmuştu. Bu ihanetin ardından çift ilişkisine son vermişti. Biten aşkın ardından Miray Daner, eski rol arkadaşı Boran Kuzum ile aşk yaşamaya başlamıştı.