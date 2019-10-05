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  3. Kubilay Aka ile ilişkisini bitiren Miray Daner ilk kez konuştu!

Kubilay Aka ile ilişkisini bitiren Miray Daner ilk kez konuştu!

Kubilay Aka ile ilişkisini bitiren Miray Daner ilk kez konuştu!

Geçtiğimiz aylarda Kubilay Aka ile ilişkisine son veren Miray Daner, dün akşam Onur Saylak ve Şükran Ovalı’nın rol aldığı "Evlat" oyununu izlemeye gitti.

Çıkışta objektiflere yansıyan Miray Daner'e, Kubilay Aka ile ayrılığıyla ilgili sorular yöneltildi. Ayrılık sonrası ilk kez konuşan Daner, "Konuşmamayı tercih ederim aslında zaten sessiz kaldım bir süre o yüzden konuşmak istemiyorum. Her şey çok güzel gidiyor ve çok iyiyim" diyerek Aka'ya adeta misilleme yaptı.

NE OLMUŞTU?

Miray Daner ve Kubilay Aka, 2,5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. Ayrılığın nedeni olarak Hilal Altınbilek gösterilmişti. İhaneti affetmeyen Daner'in ise ayrılık kararı aldığı öne sürülmüştü. Ayrılığın ardından ise Aka'nın adı meslektaşı Bade İşçil ile anıldı. Ancak oyuncu bu iddiaları yalanladı.

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