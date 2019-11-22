Kuaförüm Sensin puan durumu nedir? 22 Kasım Kuaförüm Sensin'de kim elendi?

Kuaförüm Sensin puan durumu ve kimin eleneceği merak ediliyor. 22 Kasım Kuaförüm Sensin’de kim elendi? Her hafta cuma günü elenen ismin açıklandığı yarışmada her gün yeni bir saç ve makyaj yapılıyor. Günlük puanlamaların ardından hafta finali gerçekleşiyor. Bu hafta yarışmacıların hangi gün ne kadar puan aldığına ve detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KUAFÖRÜM SENSİN’DE KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin’de elenen isim açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde sizlerle olacak.

15 Kasım'da Koray ve Sevil yarışmaya veda ettiler.

KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU NEDİR?

19 Kasım’da Veli ve Neslihan ikilisi ile Burak ve Emine 19 puan ile birinci oldular. Bilal ve Buse 11 puan ile sonuncu sırada yer aldı. Öte Sevcan ve Melek 17 puan ile üçüncü oldular.

20 Kasım’da Sevcan ve Melek 17 puan alarak sonuncu, Bilal ve Buse 19 puan alarak üçüncü oldular.

21 Kasım’da Bilal ve Buse büyük 21 puan ile birinci oldular. Veli ve Neslihan ikilisi ise 20 puan ile günün ikinci, Sevcan ve Melek ikilisi ise 18 puan ile üçüncü, Emine ve Burak ikilisi 14 puan ile sonuncu oldular.