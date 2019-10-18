Kuaförüm Sensin puan durumu nedir? 18 Ekim Kuaförüm Sensin'de kim elendi?

Kuaförüm Sensin yarışmasındaki puan durumu eleme gününün gelmesi ile beraber araştırılan konular arasında bulunuyor. Kuaförüm Sensin’de kim elendi? Show TV’de ekrana gelen programın sunuculuğunu Gözde Kansu yapıyor. Sevilen yarışmada her hafta cuma günü eleme heyecanı yaşanıyor. Geçen hafta Hayat ve Özlem’in yarışmadan ayrılma isteği programa damga vurmuştu. Bu hafta ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

KUAFÖRÜM SENSİN’DE KİM ELENDİ?

18 Ekim'de elenen isim açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

Kuaförüm Sensin'de 11 Ekim'de Hayat ve Özlem kendi istekleri ile yarışmaya veda ettiler. Özlem çocuğunun yanında olmak istediği için yarışmadan ayrılmak istediğini söyledi.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

18 Ekim'de birinci olan isim açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

Geçen haftanın birincisi Hayat ve Özlem oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU

15 Ekim’de Bilal ve Buse 29 puan alarak birinci oldu. Sıla ve Mira günün ikincisi olarak 21 puan aldı. Murat ve Meltem 16 puan ile üçüncü oldu. Bursu ve Ateş ise 10 puan aldı.

16 Ekim’de Mira ve Sıla 28 puan, Bilal ve Buse 21 puan, Meltem ve Murat 16 puan, Burcu ve Ateş 15 puan aldılar.

17 Ekim’de Bilal ve Buse 21 puan ile birinci oldu. Murat ve Meltem 18 puan, Mira ve Sıla 18 puan, Burcu ve Ateş 16 puan aldılar.

KUAFÖRÜM SENSİN PROGRAMI FORMATI NEDİR?

Yarışmada en doğru saçı, en doğru makyajı yapacağını iddia eden kuaför ve makyözler aranıyor.

Bir kuaför ve bir makyözden oluşan takımların yarıştığı rekabeti bol stüdyo yarışma programı Kuaförüm Sensin hafta içi her gün saat 13.00'de Show TV'de yayınlanıyor.

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergiliyor kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapıyor.