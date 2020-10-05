5 Ekim Pazartesi Kuaförüm Sensin bitti mi? Kuaförüm Sensin final mi yaptı, neden yok?

Ekranların sevilen yarışma programlarında Kuaförüm Sensin Show Tv'de seyirci karşısına çıkıyordu. Hafta içi her gün yayınlanan Kuaförüm Sensin'de jüri üyeleri arasında Fatih Ürek, Işıl Reçber gibi show dünyasının tanınan isimleri yer alıyordu. Yayın akışında Kuaförüm Sensin programını göremeyenler detaylı arama yapmaya başladı. Peki, Kuaförüm Sensin final mi yaptı, neden yok?

KUAFÖRÜM SENSİN NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Kuaförüm Sensin hafta içi her gün 12:30'da Show Tv ekranından yayınlanıyordu. 5 Ekim Pazartesi günü yayın akışından Kuaförüm Sensin gözükmedi. Çekimlerin stoklu olarak yapılması nedeniyle veda edilmediği, dolayısıyla final kararının anlık olarak alındığı iddialar arasında yer alıyor.

KUAFÖRÜM SENSİN HAKKINDA

Jüri koltuğunda şov dünyasının yıldızlarından Fatih Ürek, moda dün önemli isimlerinden Işıl Reçber, Türkiye'nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç ve kırık fönün mucidi Adnan Serter'in saç ve makyajlara ayrı ayrı puan vereceği Kuaförüm Sensin'de birbirinden yetenekli usta kuaförler ve makyözler, hem zamanla yarışıyor hem de zorlu modellerini, en iyi saç ve makyaj için ikna etmeye çalışıyor.