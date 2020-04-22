Kriz Burak Özçivit'i vurdu! Eşi Fahriye Evcen ve kardeşi Burçun Özçivit arasında kaldı

Fahriye Evcen’le Burak Özçivit’in evinde şu sıralar “görümce krizi” yaşanıyor. Evcen, geçtiğimiz günlerde eşinin kardeşi Burçun Özçivit’le tartışmıştı. Bu tartışma sonrası görümcesiyle arasındaki ipleri koparan ünlü oyuncu, onu sosyal medya hesaplarından da silmişti. Hatta oğlu Karan’ı da bundan böyle görümcesine göstermeme kararı almıştı.

AİLELER BARIŞTIRAMADI

Hürriyet'in haberine göre çiftin aileleri, olayı öğrenince tarafları barıştırmak için harekete geçti. Ancak görümcesini hayatından tamamen çıkaran Fahriye Evcen, barışmaya yanaşmadı. Burçun Özçivit bu yüzden yeğeni Karan’ın 1’inci yaş gününü de kutlayamadı. Eşi ve kardeşi arasında çaresiz kalan Burak Özçivit şimdilerde kara kara bu krizi nasıl atlatacaklarını düşünüyor.

İddiaya göre Fahriye Evcen, Burak Özçivit’in de kardeşiyle görüşmesini istemiyor.

5 yıllık eşi Ahmet Deniz’den 4 ay önce boşanan Burçun Özçivit’in Açelya adında bir kızı var.