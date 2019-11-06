Kristen Stewart yıllar sonra itiraf etti! 'Robert evlilik teklifi etse kabul ederdim'

Kristen Stewart, ünlü radyocu Howard Stern’ün programına konuk oldu ve Robert Pattinson ile biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

Filmin devam ettiği dönemde ilişkilerini paparazziler önünde yaşamak istemediğini söyleyen ve dışarda el ele bile tutuşmadıklarını ifade eden Stewart, "Bu malzemeyi onlara vermek istemiyoruz diyorduk ama sonuçta el ele yürümemiş olduk ve bu çok saçma" dedi.

'KABUL EDERDİM'

Stern’in “Robert ile evlenir miydin?” sorusuna Stewart, "Aslında bunu istemiştim. O benim ilk aşkım. Asla geleneksel biri olmadım ama yaşadığım her ilişkide onun tek olduğu hissini aldım. Eğer evlilik teklif etseydi kabul ederdim" dedi.