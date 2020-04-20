Koronavirüsü yenen Tom Hanks, yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı

Avustralya’da Elvis Presley konulu filmin çekimlerindeyken eşi Rita Wilson ile birlikte koronavirüse yakalanan Tom Hanks, ilk kez verdiği röportajda, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı. National Defense Radio Show’a konuşan 63 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, Avustralya’da özel negatif hava basınçlı izolasyon odasında kalırken “bazı vücut ağrıları ve halsizlik belirtileri olduğunu” söyledi.

"RITA YERDE SÜRÜNÜYORDU"

Hanks, “Rita benden daha zor zamanlar geçirdi. Daha yüksek ateşi ve başka bazı belirtileri vardı. Tat ve koku alma duyusunu kaybetti. Üç hafta boyunca yemeklerden hiç keyif almadı” diye konuştu. Hanks ayrıca, eşine verilen bir ilacın da ciddi yan etkiler gösterdiğini, Wilson’ın mide bulantısı nöbetleri geçirdiğini belirtti.

Hanks, “Çok midesi bulanıyordu, yataktan bir yere ulaşmak için yerde sürünmek zorunda kalıyordu. Bu bir süre devam etti” diye konuştu.

"EN APTAL İNSANLA KONUŞUYORMUŞ GİBİYDİ"

Hastanede rutin bir şekilde esneme ve çeşitli yer egzersizleri yaptığını anlatan Hanks, bir sağlık çalışanının onu kontrol etmek için geldiğini söyleyerek, “Yerde temel esnemeler ve egzersiz hareketleri yapmaya çalıştım ve yarısını bile beceremiyordum. Doktor bana hayatında gördüğü en aptal insanla konuşuyormuş gibi gözlüklerinin üzerinden baktı ve 'Covid-19'unuz var' dedi” ifadesini kullandı.

Baz Luhrmann'ın yönetmenliğini üstlendiği Elvis Presley biyografisinde rol almak üzere Avustralya’da bulunduğu sırada virüsü kapan Hanks, bunun nasıl olduğunu anlayamadığını belirtti.

Hanks, hastane izolasyonunun çoğunun, önlemlerin izlenmesi, kendisinin ve Wilson'ın hastalığı yaymamalarını sağlamak için gerekli olduğunu söyledi.