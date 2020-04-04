Koronavirüse yakalanmıştı... Levent Dörter güzel haberi böyle duyurdu!

Korona tedavisini tamamlayan Levent Dörter dün taburcu oldu. Dörter haberi Instagram'dan duyurdu.

"Herkese merhaba... Tam 8 gün önce başlayan illet hastalık ve hastane serüvenim bu akşam evime dönerek son buldu. Bu süreçte ilk andan beri bana dua eden ve yalnız bırakmayan tanıdık tanımadık herkese minnetarım.Ve tabii ki canım ailem! Şimdi 14 gün ev karantinasında sıra"

'DİLAN ÖLDÜREMEDİ, VİRÜS NASIL ÖLDÜRSÜN?'

Öte yandan Levent Dörter, hastanede koronavirüs tedavisi görürken sevgilisi Dilan Çıtak Tatlıses ile Instagram’da ortak yayın yaptı.



Dörter’in “Bodrum’da Emrah’la beni nasıl bastığını anlatsana” sözleri üzerine Tatlıses o günü anlattı: “Bu iki gerizekalı yanlarına iki varoş almış. Beni görünce kaçtılar!” Dörter’in “Dilan beni 5 yılda öldürmediyse bu virüs nasıl öldürsün?” sözleri de güldürdü.