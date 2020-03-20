Koronavirüse yakalanan ünlü sunucu Burak Akkul yoğun bakıma kaldırıldı!

Koronavirüs testi pozitif çıkan Çok Gezenti programının sunucusu Burak Akkul, durumu fenalaşınca yoğun bakıma kaldırıldı. Eşinin durumunun ağırlaştığını öğrendiği için sinir krizi geçiren Seda Akkul ise kusma ve baş ağrısı şikâyetlerinden dolayı karantinaya alındı.

'BANA ÇOK GÜZEL TEDAVİ UYGULUYORLAR'

Sabah saatlerinde sosyal medya hesabından bir video paylaşan ve Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs şüphesiyle gözetim altında tutulduğunu açıklayan seyehat programı sunucusu Burak Akkul, akşam saatlerinde test sonuçlarının pozif çıktığını duyurduğu yeni bir video yayınladı. Akkul, 'Bana şu anda korona pozitif tedavisi uyguluyorlar. Çok da güzel uyguluyorlar, teşekkür ediyorum. Sizi ileriki gelişmelerden haberdar edeceğim' dedi. Akkül, Mart ayının başında Londra'dan paylaşım yapmıştı. Ünlü sunucu bir internet sitesine yaptığı açıklamada ise 7-8 Mart'ta Londra'da ağır öksürük ve ateş şikayeti olduğunu, programını kesip Türkiye'ye döndüğünü ve Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiğini söyledi.

