Koronavirüse yakalanan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'dan ilk kare
Dünyaca ünlü ABD'li aktör Tom Hanks, eşi Rita Wilson ve kendisinin Avustralya'da yaptırdıkları testler sonucu koronavirüse yakalandıklarını açıklamıştı.
Eşiyle birlikte bir süre karantinada kalacaklarını duyuran Tom Hanks'ten ilk fotoğraf geldi. Hanks, eşi Rita Wilson ile yer aldığı kareyi Instagram sayfasında paylaştı ve altına şu notu düştü:
"Merhaba millet. Burada bize iyi bakan herkese teşekkür etmek istiyorum. Covid-19'umuz var ve izole haldeyiz. O yüzden başkalarına yaymıyoruz. Uzmanların tavsiyelerini takip ederek, kendimize ve birbirimize dikkat ederek bunu başarabiliriz. Yapabileceğimiz şeyler var, değil mi? Unutmayın, her şeye rağmen beyzbolda ağlamak yoktur!"