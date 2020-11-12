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12 Kasım 2020 Perşembe 11:23 | Son Güncelleme:

Koronavirüse yakalanan Şener Şen'den haber var

Koronavirüse yakalanan Şener Şen'den haber var

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Şener Şen'in geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti. Tedavisi devam eden 78 yaşındaki usta oyuncudan haber geldi.

Nazal kanül ile oksijen tedavisi gören Şen’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Hürriyet'in haberine göre; Solunum desteğine ihtiyaç duymayan ve normal odada kalan oyuncunun menajeri Gülden Avşaroğlu, “Hastanede tedavisi devam ediyor. Her şey normal seyrediyor” dedi. 10 gün karantina süreci devam edecek olan Şener Şen’in yanında kızı Bengü Şen kalıyor.

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