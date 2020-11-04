Koronavirüse yakalanan Irmak Ünal'ın sağlık durumu nasıl?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ünlü isimleri de yoğun şekilde etkiliyor. Son olarak Cihan Ünal'ın oyuncu kızı Irmak Ünal, instagram hesabından virüse yakalandığını duyurmuştu.

Bir süredir evde tedavi gören Ünal yaptığı paylaşımda ateşinin düşmediği için hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. Ünlü oyuncudan güzel haber geldi. Ünal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla durumunun iyiye gittiğini duyurdu:

"İyileşme sürecim devam ediyor. Ateşim düştü... Doktorlarım, hemşirelerim ve tüm sağlık çalışanlarını Allah başımızdan eksik etmesin."