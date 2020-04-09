Koronavirüse yakalanan Dilan Çıtak Tatlıses'ten haber var

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, geçen günlerde koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran Dilan, "Eklem ağrıları, tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum Covid-19 testi pozitif çıkmıştır." demişti.

YENİ PAYLAŞIM

Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter de koronavirüse yakalanmış, 10 günlük tedavinin ardından geçtiğimiz hafta taburcu olmuştu.

"HAYATTA KALMAYI HALLEDELİM DE"

Çıtak, geçtiğimiz gün bir paylaşım daha yaparak takipçilerine içini döktü ve şunları söyledi: "Her şeyi olduğu gibi sahnede olup şarkı söylemeyi çok özledim. Şimdilik koklayabilme, tat alabilme ve hayatta kalmayı halledelim de..."