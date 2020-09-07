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  3. Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama
07 Eylül 2020 Pazartesi 16:31 | Son Güncelleme:

Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama

Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama

Rol aldıkları Aşk 101 dizisinin ikinci sezonunun çekimlerine başlayan Kubilay Aka, Alina Boz ve İpek Filiz Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Haberlerin basına yansımasının ardından Boz, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Netlix'te yayınlanan Türk dizisi Aşk 101'nin yeni sezon çekimleri başladı. Yapım ekibinin sık sık yaptırdığı koronavirüs testlerinde 3 başrol oyuncusunun test sonucu pozitif çıktı. Sonucu pozitif çıktıktan sonra karantinaya alınan Alina Boz ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"TEDAVİ SÜRECİM DEVAM EDİYOR"

Dizide başrol oynayan İpek Filiz Yazıcı, Kubilay Aka ve Alina Boz'un test sonucu pozitif çıktı. Instagram hesabının hikaye kısmından açıklama yapan genç oyuncu "Sette yapılan rutin kontroller sırasında Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi. Tedavi sürecim evde devam ediyor. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" dedi.

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