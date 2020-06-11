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  3. Koronavirüs yüzünden anneannesini kaybeden Pınar Deniz ilk kez anlattı: Başına gelmeyen anlayamaz!
11 Haziran 2020 Perşembe 11:51 | Son Güncelleme:

Koronavirüs yüzünden anneannesini kaybeden Pınar Deniz ilk kez anlattı: Başına gelmeyen anlayamaz!

Koronavirüs yüzünden anneannesini kaybeden Pınar Deniz ilk kez anlattı: Başına gelmeyen anlayamaz!

Son dönemde Aşk 101 dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Pınar Deniz, bir dergiye samimi açıklamalarda bulundu. Anneannesini koronavirüs yüzünden kaybeden Deniz, yaşadığı süreci anlattı.

Pınar Deniz, geçtiğimiz aylarda corona virüs nedeniyle anneannesini kaybetmişti. BeStyle dergisine konuşan oyuncu, “Ben şayet geçirdiysem hissetmedim. En sinir bozucu kısmı o zaten” dedi. Deniz, "Farkında olmadan başkasının hayatına mal olabilirsin. Psikolojik süreci oldukça zordu. Başına gelmeyen anlayamaz." ifadelerini kullandı.

'GÜZEL GÜNLER GELECEK'

Acı haber sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başsağlığı dileklerini kabul eden oyuncu, "Başsağlığı dilekleriniz için teşekkür ederim. Ailemin geri kalanı taburcu oldu. Hepimiz iyiyiz, evimizdeyiz. Güzel günler gelecek, mutlu kalın." şeklinde konuşmuştu.

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