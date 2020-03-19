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  3. Koronavirüs üzerinden fırsatçılık yapan fenomen Eylül Öztürk'e tepki yağdı!

Koronavirüs üzerinden fırsatçılık yapan fenomen Eylül Öztürk'e tepki yağdı!

Koronavirüs üzerinden fırsatçılık yapan fenomen Eylül Öztürk'e tepki yağdı!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Bazı sosyal medya fenomenleri de yüz binlerce kişiyi etkileyen bu virüsü, reklam aracına çevirdi.

O isimlerden birisi de 3 milyon takipçisi bulunan Eylül Öztürk oldu. Öztürk, Instagram story'lerinde "Dünya Sağlık Örgütü'ne haber verin. Corona ilacı bulundu" diyerek bir ilacın tanıtımını yaptı.

TEPKİ YAĞDI!

Öztürk'ün dünya çapında henüz açıklanan bir ilaç ya da tedavisi olmayan virüs ile ilgili paylaşımları tepki çekti. Fenomenden konuyla ilgili açıklama ise henüz gelmedi.


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