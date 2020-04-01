Koronavirüs nedeniyle anneannesini kaybeden Pınar Deniz'den ilk açıklama

Bu acı haber alan Pınar Deniz, büyük üzüntü yaşamıştı. Ailesinin geri kalanı da karantinaya alınan Deniz ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Instagram hesabından başsağlığı dileklerinde bulunanlara teşekkür eden Deniz, 'Baş sağlığı dilekleriniz için teşekkür ederim. Ailemin geri kalanı taburcu oldu. Hepimiz iyiyiz, evimizdeyiz. Güzel günler gelecek! Umutlu kalın.' mesajını paylaştı.