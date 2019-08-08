Jennifer Lopez Türkiye'de hayranlarına büyük sürpriz yaptı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 7 yıl aradan sonra Antalya’da hem dans şovu hem de şarkılarıyla unutulmaz bir geceye imza attı. Yaklaşık 2 bin 500 kişiye seslenen Lopez, Türkiye’de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. “Ülkenizi çok özlemişim” diyen Lopez, 75 dakikalık konser saatini 2 saate çıkardı. İzleyicilerini bir an olsun yerinde oturtmayan Lopez, kızı Emme Anthony ile düet yaparak da hayranlarına sürpriz yaptı. Anne- kızın performansı uzun süre alkışlandı. Jennifer Lopez’in özel tasarlanan sahnesi ve kulisinin Isparta’da özel olarak yetiştirilen beyaz güllerle süslendiği belirtildi.

HAYRANLARINI ÜZDÜ

Türkiye’ye gelip konser veren Lopez’in Antalya ile ilgili hiç paylaşım yapmaması ise hayranlarının tepkisine yol açtı. Lopez konserini locadan izleyen Enis Arıkan bilet fiyatına 300 bin TL vermediğini öyle bir durum olsaydı, annesinin kendisine kızacağını anlattı.

J.LO iLE HATIRA FOTOĞRAFI

Çok sayıda Türk ünlünün katıldığı etkinlikte Meryem Uzerli, Lopez'i locadan takip etti. Uzerli, konser sonunda J.Lo ile hatıra fotoğrafı çektirdi.