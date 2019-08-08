Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,4804
  • 6,1649
  • 263.667
  • 98887.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Jennifer Lopez Türkiye'de hayranlarına büyük sürpriz yaptı!

Jennifer Lopez Türkiye'de hayranlarına büyük sürpriz yaptı!

Jennifer Lopez Türkiye'de hayranlarına büyük sürpriz yaptı!

Jennifer Lopez, 50. yaşında Antalya’da konser verdi. Lopez, 75 dakikalık konser saatini 2 saate çıkararak hayranlarına büyük sürpriz yaptı. 

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 7 yıl aradan sonra Antalya’da hem dans şovu hem de şarkılarıyla unutulmaz bir geceye imza attı. Yaklaşık 2 bin 500 kişiye seslenen Lopez, Türkiye’de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. “Ülkenizi çok özlemişim” diyen Lopez, 75 dakikalık konser saatini 2 saate çıkardı. İzleyicilerini bir an olsun yerinde oturtmayan Lopez, kızı Emme Anthony ile düet yaparak da hayranlarına sürpriz yaptı. Anne- kızın performansı uzun süre alkışlandı. Jennifer Lopez’in özel tasarlanan sahnesi ve kulisinin Isparta’da özel olarak yetiştirilen beyaz güllerle süslendiği belirtildi. 

HAYRANLARINI ÜZDÜ 

Türkiye’ye gelip konser veren Lopez’in Antalya ile ilgili hiç paylaşım yapmaması ise hayranlarının tepkisine yol açtı. Lopez konserini locadan izleyen Enis Arıkan bilet fiyatına 300 bin TL vermediğini öyle bir durum olsaydı, annesinin kendisine kızacağını anlattı. 

J.LO iLE HATIRA FOTOĞRAFI  

Çok sayıda Türk ünlünün katıldığı etkinlikte Meryem Uzerli, Lopez'i locadan takip etti. Uzerli, konser sonunda J.Lo ile hatıra fotoğrafı çektirdi.  

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Burcu ve Berk neden boşanıyor? İşte detaylar...
Bengü taburcu oldu! Doğumda yaşadıklarını anlattı...
İşte aşkın ilk karesi
İşte Teoman'ın yeni aşkı
Demet Özdemir'le ilgili flaş iddia!
<p>Sokaktan geçenlerin yatak odası, oturma odası ve banyolarının içini olduğu gibi gördükleri dairen

Duvarsız Yaşadıkları Yan Bina Yıkılınca Ortaya Çıktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

'Yeşil altın' için önlemler arttı! Gece gündüz silahla bekliyorlar...

İşte her gün tüketilen yumurtanın zararları...