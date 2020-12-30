Koltuk değneği ile yürüyen Onur Ünlü'ye ne oldu?

Şimdilerde Alev Alev dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü, Cihangir'de görüntülendi. Hazar Ergüçlü ile aralarında olan yaş farkından dolayı sert eleştirilen yönetmen Onur Ünlü, koltuk değnekleriyle yürümeye çalışırken bir yandan da gazetecilerle sohbet etti.



Koltuk değneğiyle neden yürüdüğünü açıklayan Onur Ünlü, 'Ayağımdaki kas patladı. Ameliyat oldum. Bir aydır koltuk değnekleriyle yürüyorum. Yavaş yavaş iyileşiyorum' diyerek evine doğru ilerledi.