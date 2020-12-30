30 Aralık 2020 Çarşamba 13:10 | Son Güncelleme:
Koltuk değneği ile yürüyen Onur Ünlü'ye ne oldu?
Kendisinden yaşça küçük oyuncu Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan ünlü yönetmen Onur Ünlü, geçtiğimiz gün Cihangir'de objektiflere takıldı. Koltuk değnekleri ile yürüyen Onur Ünlü, halı sahada sakatlandığını söyledi.
Şimdilerde Alev Alev dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü, Cihangir'de görüntülendi. Hazar Ergüçlü ile aralarında olan yaş farkından dolayı sert eleştirilen yönetmen Onur Ünlü, koltuk değnekleriyle yürümeye çalışırken bir yandan da gazetecilerle sohbet etti.
Koltuk değneğiyle neden yürüdüğünü açıklayan Onur Ünlü, 'Ayağımdaki kas patladı. Ameliyat oldum. Bir aydır koltuk değnekleriyle yürüyorum. Yavaş yavaş iyileşiyorum' diyerek evine doğru ilerledi.