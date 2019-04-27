Kıvılcım Ural: Kızım bana uğurlu geldi
Şarkıcı-oyuncu Kıvılcım Ural, Duman Grubu’nun solisti Kaan Tangöze ile kasım 2018’de nikâh masasına oturmuştu
Evlendiğinde 5 aylık hamile olan Kıvılcım Ural, Ocak 2019’da da kızı İlayda’yı dünyaya getirmişti. Taze anne önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Yanında da 3 aylık bebeği vardı.
BEBEĞİYLE HER YERE
Kıvılcım Ural, “Bugün benim için çok önemli. Bir iş görüşmesi yaptım; müzik şirketi ile anlaştım. Kızım bana uğurlu geldi, kısmetimi açtı, bereket getirdi. Zaten İlayda’yı her yere götürüyorum, onsuz olmuyor” dedi.
İŞTE İLAYDA BEBEK
Öte yandan, paylaştığı fotoğraflarda kızının yüzünü göstermeyen Kıvılcım Ural kural bozdu.