Kıvılcım Ural: Kızım bana uğurlu geldi

Evlendiğinde 5 aylık hamile olan Kıvılcım Ural, Ocak 2019’da da kızı İlayda’yı dünyaya getirmişti. Taze anne önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Yanında da 3 aylık bebeği vardı.

BEBEĞİYLE HER YERE

Kıvılcım Ural, “Bugün benim için çok önemli. Bir iş görüşmesi yaptım; müzik şirketi ile anlaştım. Kızım bana uğurlu geldi, kısmetimi açtı, bereket getirdi. Zaten İlayda’yı her yere götürüyorum, onsuz olmuyor” dedi.

İŞTE İLAYDA BEBEK

Öte yandan, paylaştığı fotoğraflarda kızının yüzünü göstermeyen Kıvılcım Ural kural bozdu.