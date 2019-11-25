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  3. Kıvanç Tatlıtuğ'un kazağı sosyal medyanın gündemine oturdu!

Kıvanç Tatlıtuğ'un kazağı sosyal medyanın gündemine oturdu!

Kıvanç Tatlıtuğ'un kazağı sosyal medyanın gündemine oturdu!

Şimdilerde Madrid'de tatil yapan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, son paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada gündem oldu.

Kazağıyla ilgili pek çok mesaj atılan Kıvanç Tatlıtuğ, Twitter'da Türkiye'nin en çok konuştuğu konular arasında ilk 10'a girdi. Tatlıtuğ'un kazakla ilgili çok sayıda esprili tweet atıldı.

Bir kullanıcı "Kıvanç Tatlıtuğ sen bir balığın hafızasında bile kalırsın" yazdı. En çok tekrar edilen tweet ise Kıvanç Tatlıtuğ'un "Madrid keyfi" paylaşımına gönderme yapan "Madrid'in Kıvanç Tatlıtuğ" mesajı oldu.

Öte yandan Özcan Deniz'in yıllar önce moda olan kilim desenli mont ve kazaklı pozu bar birçok kullanıcı tarafından "Ben kazak giydiğimde" notuyla paylaşıldı.


Kıvanç Tatlıtuğ'un kazağı sosyal medyanın gündemine oturdu!
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