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  3. Kıvanç Tatlıtuğ'un corona virüs test sonuçları belli oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un corona virüs test sonuçları belli oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un corona virüs test sonuçları belli oldu

Corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kıvanç Tatlıtuğ'un test sonucu belli oldu. Corona testi nefatif çıkan 36 yaşındaki oyuncunun zatürre olduğu tespit edildi.

Corona virüs salgını nedeniyle eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile Kemerburgaz’da orman içinde bulunan evlerinde inzivaya çekilen Kıvanç Tatlıtuğ’dan endişe verici bir haber geldi.

SOSYAL İZOLASYON UYGULUYORDU

2 haftadır sosyal izolasyon uygulayan Tatlıtuğ kendisini iyi hissetmediği için kontrol amaçlı hastaneye gitti. Tedaviye alınan Tatlıtuğ, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"SAĞLIKLA KALIN"

36 yaşındaki oyuncu Twitter hesabından "Herkese merhaba, 15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar. Lütfen kaygılanmayın. Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım. Sağlıkla kalın" dedi.

(NTV)


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