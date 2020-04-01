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  3. Kıvanç Tatlıtuğ'dan korkutan haber! Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kıvanç Tatlıtuğ'dan korkutan haber! Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kıvanç Tatlıtuğ'dan korkutan haber! Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kendisini iyi hissetmediği için hastaneye kaldırıldı. Hastaneye yatışı yapılan Tatlıtuğ'un, koronavirüsten şüphelendiği iddia edildi.

Koronavirüs salgınının giderek yaygınlaşması nedeniyle birçok ünlü isim de bu virüs nedeniyle halen tedavi görüyor. Bugün ortaya atılan bir iddia ise ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alındığı yönünde.

Kıvanç Tatlıtuğ korona virüs salgını nedeniyle eşi Başak Tatlıtuğ ile Kemerburgaz'da orman içinde bulunan evlerinde inzivaya çekilmişti.

Hürriyet'in haberine göre önceki akşam kendisini iyi hissetmeyen ünlü oyuncunun kontrol amaçlı olarak özel bir hastaneye gittiği öğrenildi. Hastaneye yatışı yapılan Tatlıtuğ'da koronavirüsten şüphelenildiği ileri sürüldü. 


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