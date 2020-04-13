Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'e: Benim canım! İyi ki sen varsın

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır Başak Dizer ile karantinada olan Kıvanç Tatlıtuğ, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Instagram hesabından birlikte çekildikleri bir fotoğrafı yayınlayan ünlü oyuncu altına, 'İyi ki doğdun benim canım! İyi ki sen varsın. Seni seviyorum.' notunu düştü.

Farklı duygularda olduğunu belirten Başak Dizer de paylaştığı bu fotoğrafa şu notu düştü; Hayatımın en farklı, en garip ama gerçekten düşündükçe içinde derin mesajlar bulduğum özel bir doğum günü ve dönem oluyor. İlk kez tüm sevdiklerim, arkadaşlarım, ailem yanımda değil. Ah ilk kez canım babam hayatımda değil... Bu yaşadıklarım asla beni mutsuz etmiyor biraz burukluk belki ama kocaman bir umut bir de coşku var yanında. Yaşama coşkusu. ‘Yaşıyorsak hala umut var demektir.’ Umudunuz, huzurunuz ve gülüşünüz hiçbir şeye yenilmesin. İyi ya da kötü, her nasıl adlandırıyorsanız başınıza gelenleri her şey insanlar için, yaşamak güzel. Sağlıkla...